Als Stütze in schwierigen Zeiten

Der psychosoziale Dienst betreut jährlich rund 2200 psychisch Erkrankte und ihre Familien. Mit steigender Tendenz. Die gesellschaftlichen Turbulenzen erschweren die Behandlung.

Bernhard Hittenberger ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie in Salzburg. Seit 1994 leitet er den psychosozialen Dienst des Landes mit Standorten in Salzburg, St. Johann, Zell am See, Tamsweg und Mittersill.

Redaktion: Herr Hittenberger, landläufig heißt es, die Zahl der Menschen mit psychischen Problemen steigt. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung?Hittenberger: Über die Jahre zeigen sich Schwankungen, aber es stimmt schon. Die Fallzahlen steigen, weil das soziale Umfeld oder die Situation am Arbeitsmarkt schwieriger werden. Das verstärkt dann ...