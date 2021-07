Alte Briefmarken und Münzen als Wertanlage

Eine Briefmarkensammlung war einst die "Aktie des kleinen Mannes" und brachte mitunter enorme Wertsteigerungen. Heute sind Postwertzeichen geringwertige Massenware, dafür steigt das Interesse an Edelmetallen.

Eine 100-Schilling-Münze in Gold aus dem Jahr 1931 - dafür blättern interessierte Sammlerinnen oder Sammler gut und gerne 1600 Euro hin. Oder, zeitlich etwas aktueller, die 2-Euro-Gedenkmünze Monaco zum 25. Todestag von Grace Kelly, aus dem Jahr 2007 - schlägt mit beachtlichen 5000 Euro zu Buche. "Das ist eine der seltensten und teuersten Münzen und wurde als Teil der Sondermünzenserie aus der EU ausgegeben. Dabei hat der Handel mit ihr damals mit etwa 400 Euro begonnen. Und noch eine Besonderheit: diese Münze wäre als Zahlungsmittel gültig, hat da aber freilich nur den Nominalwert von zwei Euro", erklärt Albert Reichl.

Eingespieltes Vater-Tochter-Gespann

Er und seine Frau haben 1968 das Briefmarken-Geschäft von Herrn Strasser erworben, damals war es noch an der Ecke Linzergasse/Wolf-Dietrich-Straße angesiedelt. Im Jahr 1974 übersiedelten sie an den jetzigen Standort, gegenüber dem Eingang zum St. Sebastians-Friedhof. Tochter Pia übernahm die Geschäftsführung in den 1990er-Jahren und heute arbeiten sie als eingespieltes Team.

Historisch gesehen waren Briefmarken einst eine Wertanlage, sozusagen die "Aktie des kleinen Mannes". In den Nachkriegsjahren hatte kaum jemand übriges Geld, man brauchte es zum Überleben. Erst als in den 1950er Jahren bessere Zeiten einsetzten, begannen manche, in Postwertzeichen zu investieren. Immer wieder war von Leuten zu hören, die mit dem Verkauf von Markensammlungen ein kleines Vermögen machten. "Die Post hat ursprünglich immer nach dem Bedarf produziert, rund 200.000 Stück Auflagen. Mit der gesteigerten Nachfrage stiegen auch die Auflagen, bis zu vier Millionen Stück wurden ausgegeben. Dementsprechend niedrig ist heute der Wert", erzählt Reichl.

Münzen als Sammelobjekt und Wertanlage

Alte Marken sind zwar immer noch interessant, viel mehr sind heute jedoch Münzen gefragt. "In Krisenzeiten gehen die Leute auf Edelmetalle. Münzen sind also einerseits als Wertanlage und andererseits natürlich auch als Sammelobjekt begehrt."

Reichl macht auch Schätzungen, was mitunter spannende Dedektivarbeit bedeutet. "Es kann schon sehr aufregend sein, wenn sich ein unscheinbares Stück plötzlich als wertvoller Fund erweist."