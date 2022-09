Alte Fotos gesucht: Grün soll in die Stadt Salzburg zurückkehren

Die Stadt und das Stadtarchiv bitten die Bevölkerung um Hilfe. Gefragt sind Fotos von Bäumen, die aus dem öffentlichen Raum verschwunden sind.

Die jüngeren Salzburgerinnen und Salzburger werden angesichts der Fotos aus dem Stadtarchiv staunen: Im Herzen der Altstadt spendeten einst in der Hofstallgasse Kastanienbäume Schatten. Und der heutige Furtwänglerpark im Festspielbezirk war früher eine üppig bewachsene Grünoase, die den botanischen Garten beherbergte. Im Gedächtnis so mancher Bürgerinnen und Bürger sind auch die hohen Bäume verwurzelt, die in der Nachkriegszeit den Kajetanerplatz zierten. Und um die Jahrhundertwende zog sich die Baumallee an der Salzach noch entlang der ganzen Griesgasse bis vor zur Staatsbrücke.

Im Stadtarchiv finden sich zahlreiche historische Baumfotos. "Sie wurden aber bisher nicht unter diesem Aspekt verschlagwortet und sind daher gar nicht so leicht zu finden", sagt Historikerin Sabine Veits-Falk. Um historische Baumstandorte an öffentlichen Orten in der Stadt Salzburg sichtbar zu machen und zu dokumentieren, starten die Stadt Salzburg und das Stadtarchiv in Kooperation mit den Salzburger Nachrichten das Projekt "Stadt:Bäume - Historische Baumstandorte auf Salzburgs Plätzen und Straßen". Die Bevölkerung ist eingeladen, sich an dieser Spurensuche zu beteiligen und private Fotos hervorzuholen, die ehemalige Baumstandorte im öffentlichen Raum zeigen. Wünschenswert ist die Beigabe eines Fotos vom gleichen Standort in der Gegenwart. Es soll aber nicht bei der Dokumentation bleiben.

Hier können Sie Ihre Baumfotos hochladen

"Mit Hilfe der Salzburgerinnen und Salzburger wollen wir noch mehr kühlendes Grün in die Stadt bringen und schöne, große Bäume pflanzen wo es möglich ist", sagt Stadträtin Martina Berthold (Bürgerliste). Dabei helfe der Blick in die Vergangenheit als noch viele Bäume die unversiegelten Straßen säumten und auf den Plätzen Schatten spendeten. Auf der Basis der historischen Bilder werde die Bauabteilung überprüfen, ob an den damaligen Standorten genügend Pflanzraum zur Verfügung steht und ob diese Orte in das Baumprogramm der Stadt aufgenommen werden können. Gelungen ist eine Neupflanzung nach historischem Vorbild 2021 auf dem Julius-Raab-Platz, wo wie im 19. Jhd. eine Linde gepflanzt wurde.

Mit diesem Projekt würden verschwundene Bäume wieder in das Gedächtnis der Stadt gerufen, sagt der für das Stadtarchiv ressortzuständige Vizebgm. Bernhard Auinger (SPÖ). "Damit wollen wir nicht nur Historisches dokumentieren, sondern auch für das Thema Klimabewusstsein sensibilisieren."

Im Stadtarchiv sollen die Fotos den Grundstock für eine Dokumentation der Stadtentwicklung aus der Perspektive der Umweltgeschichte bilden. "Damit nehmen wir den historischen ökologischen Fußabdruck, den die Menschen in Salzburg hinterlassen haben in den Blick und widmen uns den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit", sagt Sabine Veits-Falk, die im November die Leitung des Stadtarchivs übernehmen wird. Auch der Salzburger Stadtverein unterstützt das Projekt. "Im Verlauf seiner 160-jährigen Geschichte war der Stadtverein für die Pflanzung von 10.000 Bäumen an den Salzachufern und anderen Standorten verantwortlich", betont Präsident Wolfhart Fally.

In der Schriftenreihe des Stadtvereins ist 1978 ein Heft über die Geschichte des botanischen Gartens in der Altstadt erschienen. Demnach war der Garten ursprünglich ein Teil des Klostergartens der St. Petersfrauen und umfasste das Areal zwischen Mönchsberg und Getreidegasse bis zum Bürgerspital. Nach Aufhebung des Frauenklosters 1583 diente der Garten St. Peter als Kornfeld, Obstgarten und Krautacker. 1598 ging der Garten in den Besitz des Erzbischofs über. 1835 wurde der botanische Garten angelegt, 100 Jahre später gab er ein tristes Bild ab, wurde aber 1937 zur Eröffnung der Festspiele in neuem Glanz präsentiert. "In den Kriegsjahren diente die Gartenanlage als Lagerplatz für den Bauschutt der Mönchsberg-Luftschutzstollen, der die Fläche meterhoch zudeckte. Damit war der ehedem so mühevoll gehegte und gepflegte botanische Garten endgültig ausgelöscht", heißt es in dem Heft. Darin sind auch die Kastanien in der Hofstallgasse erwähnt. 50 wilde Kastanien wurden demnach Ende 1795 gepflanzt, um die Oberfläche des verwahrlosten und verschmutzten Straßenzugs zufestigen. Im Sommer 1975 wurden die letzten zwei Kastanienbäume entfernt.