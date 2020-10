Alte Gitarren werden jetzt entstaubt

Ob neu oder vom Dachboden - Musikinstrumente stehen hoch im Kurs. Nach dem Lockdown ist das Interesse am Musizieren zu Hause gestiegen.

Die vom Körper des Cellos entfernte Decke liegt mit der Innenseite nach oben auf dem Arbeitstisch von Georg Babi. "An der Restauration eines solchen Instruments arbeite ich schon mal 150 oder 200 Stunden", sagt er. Kleine Dellen hat der Instrumentenbaumeister entfernt, die Decke wölbt sich wieder so wie sie soll. Einige Stellen des hellen Holzes hat er markiert - sie wird er noch verstärken und stabilisieren. In seiner Werkstatt in Berndorf hat sich Georg Babi auf Kontrabässe und Gitarren konzentriert. ...