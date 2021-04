Alte Häuser bringen in Salzburg ein Vermögen

Wenn alte Einfamilienhäuser zum Verkauf stehen, schlägt die Stunde der privaten Bauträger. Dann werden enorme Vermögenswerte geschaffen.

Es ist ein hartes und höchst lukratives Geschäftsfeld. Irgendwann, so erzählt ein Salzburger Immobilienmakler, hätten Kollegen begonnen, die Todesanzeigen zu durchforsten und Namen und Adressen mit dem Grundbuch abzugleichen. "So ist man an die Erben herangekommen und hat diesen sofort die ersten Angebote unterbreitet."

Wenn in der Stadt Salzburg ein altes Einfamilienhaus auf den Markt kommt, ist dies für die Verkäufer fast wie ein Lottogewinn. "Man bekommt in der ganzen Stadt keinen Quadratmeter Baugrund mehr unter 1000 Euro. ...