Alte Lebensweisen neu kennenlernen im Annaberger Gererhof

Gererhofbäuerin Christine Quehenberger betreut seit heuer den Denkmalhof Gererhof in Annaberg-Lungötz als Kustodin. Das alte Haus hat viele Geschichte zu erzählen.

Geschichten von früher interessieren Christine Quehenberger. Die Gererhofbäuerin führt seit heuer den Denkmalhof Gererhof in Annaberg-Lungötz als Kustodin. Diese Tätigkeit hat die 48-Jährige übernommen, weil sie möchte, dass das Heimatmuseum weitergeführt wird.

Der schmucke Gererhof hat 450 Jahre auf dem Gebälk. Seit 1680 ist der Erbhof in Familienbesitz der Quehenbergers. Bis 1977 wohnten die Bauersleute - ohne fließendes Wasser und Strom - noch in diesem Hof. Danach siedelte sie in das angrenzende, neu errichtete Haus mit zwei Appartements ...