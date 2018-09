Alte Schmiede: Im Herbst sollen erste Lösungen her

Seit Monaten gibt es Kritik an dem neu eingerichteten Mehrzweck-Kulturraum in der Alten Schmiede auf der Halleienr Pernerinsel. Nun hat das Kulturforum aufgrund der Mängel sogar seine Veranstaltungen von dort wegverlegt.

Schon kurz nach der Eröffnung Ende Februar gab es eine Liste über fünf DinA4-Seiten mit teils gravierenden Schwachstellen: Das Holzstöckelpflaster ist als Bühnenboden schlecht geeignet und wurde zudem mangelhaft verlegt; auf der engen Zuschauertribüne können Erwachsene kaum sitzen; es gibt keine Beschilderung; in der Garderobe fehlen Kleiderständer und Schminkspiegel; Licht- und Tontechnik sind für den Raum nicht gut geeignet; die Akustik ist aufgrund der vielen Vorhänge schlecht, die wiederum nötig waren, da der Raum weiß statt schwarz gestrichen wurde.

Aufgrund der Mängel hat nun auch das Kulturforum kürzlich seine Herbst-Veranstaltungen von der Alten Schmiede in den Freysitz verlegt. Sprecher Gerhard Angerer lobt zwar das Engagement der Mitarbeiter vor Ort ("die waren immer da, wenn man etwas brauchte"), meint aber: "Es geht vor allem um die Tribüne, das ist eine Kindertribüne, und auch die Tonanlage ist nur eingeschränkt nutzbar."

Vorab besprochene Anregungen wurden nicht umgesetzt

Im Vorfeld hatte der Kulturverein "Sudhaus" Wünsche und Anregungen der Kulturschaffenden für einen zweckmäßigen Umbau der Alten Schmiede gesammelt. Diese wurden aber bei Weitem nicht alle umgesetzt. Spargründe können nicht der Grund gewesen sein - zum Teil waren die letztlich umgesetzten Lösungen nicht einmal wirtschaftlich. "Zum Beispiel gibt es einige Scheinwerfer, die überflüssig sind, wogegen andere, die notwendig wären, fehlen", sagt Sudhaus-Geschäftsführerin Simone Seymer. Auch organisatorisch lief der Betrieb nicht rund: Da noch kein Spielstättenbescheid vorlag, musste für jede Veranstaltung eigens um einen (kostenpflichtigen) Bescheid angesucht werden. Im Juni kam man noch dazu den benachbarten Festspielen in die Quere, die dort bereits aufbauten und probten. "Die Mitarbeiter der Stadt waren extrem engagiert, aber das Gesamtkonzept funktioniert noch nicht. Im Moment ist der Raum nicht gut nutzbar."

Mehrere Treffen, aber noch keine Lösungen

"Da ist etwas mit viel gutem Willen gemacht worden, aber mit wenig Fachkompetenz. Es macht mich traurig, wenn ich sehe, wie viel Geld da reingeflossen ist", meint auch Christa Hassfurther vom Theater "bodi end sole". "Ich finde es sehr schade, weil es ist ein Raum mit Chancen. Wir müssen nun das, was daneben gegangen ist, mit Gelassenheit nehmen, und stückweise verändern."

In den vergangenen Monaten gab es diesbezüglich mehrere Treffen zwischen der Stadtgemeinde und dem Verein "Sudhaus": "Seit März sind die Probleme mit der Tribüne und der Lichttechnik bekannt. Die Auskunft vom Rathaus war bisher: Wir verhandeln mit Firmen, es ist kein Budget mehr da", sagt Sudhaus-Vorstand Michel Widmer.

Der Stadt sind die Kritikpunkte bekannt

Kulturstadträtin Eveline Sampl-Schiestl (ÖVP) ist die Kritik bekannt. "Dass es Mängel gibt, ist klar. Das war aber zu erwarten. Auch andere Veranstaltungsstätten hatten zu Beginn diese Probleme." Im Herbst sollen nun erste Verbesserungsvorschläge umgesetzt werden. Dazu werde die Stadtgemeinde eine Prioritätenliste erstellen und Schritt für Schritt abarbeiten. Oberste Priorität hat für Sampl-Schiestl der Boden. "Wir werden uns bemühen, hier so schnell wie möglich eine Lösung zu finden."

Der Entscheidung des Kulturforums, seine Veranstaltungen in den Freysitz zu verlegen, kann Sampl-Schiestl auch etwas Positives abgewinnen: "Es war nie so gedacht, dass jetzt alle Veranstaltungen in der Alten Schmiede stattfinden müssen. Uns kann nichts Besseres passieren, als wenn das Kulturforum seine Veranstaltungen in der Altstadt macht und damit das Geschäft ankurbelt." Der Alten Schmiede will sie noch Zeit geben. "Es braucht einfach ein bisschen, bis es sich eingespielt hat. Alle Wünsche wird man in einem Multifunktionsraum aber nie erfüllen können."