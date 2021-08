Alte Schwarzacher "Gmoa" wird ein Fall für die Abrissbirne

Die Pongauer Gemeinde trennt sich von "Tafelsilber". Die Bergland baut anstelle des alten Gemeindeamts und des Sparkassengebäudes ein modernes Wohn- und Geschäftshaus.

Immobilien sind als Anlageform beliebt wie nie zuvor. In Schwarzach entschloss sich die Ortspolitik dennoch, das alte Gemeindeamt und den Anteil am benachbarten Sparkassengebäude zu veräußern. Die Gemeinde habe das "Tafelsilber" mit dem Kauf des neuen Gemeindeamts ohnehin erst vor wenigen Jahren erweitert, sagt Bgm. Andreas Haitzer (SPÖ). In die alten Gebäude am Eingang zum Ortszentrum hätte man massiv investieren müssen.

Stattdessen fließt nun rund eine Million Euro ins Gemeindebudget. "Das können wir gut brauchen für den Neubau ...