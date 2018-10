Alte Wehrmauern der Stadt werden schrittweise saniert

"Von Seiten der Stadt wurden alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit an den alten Wehrmauern zu gewährleisten", informiert Baustadtrat Lukas Rößlhuber. So wurde ein Technikbüro mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt, das Sanierungsmaßnahmen vorschlägt und priorisiert.

"Unsere Bergputzer und das Hochbauamt prüfen die Mauern regelmäßig. Dabei wurden 13 Stellen ausgemacht, an denen die Wände saniert werden müssen. Zwei davon sind schon in Arbeit, die anderen werden nun genau überprüft und dann saniert", so Rößlhuber.

Die alten Wehrmauern befinden sich alle am Mönchsberg und am Kapuzinerberg. In die aufwändigen Sanierungsmaßnahmen sind auch das Bundesdenkmalamt und teilweise der Naturschutz eingebunden. Die Eigentümer*innen der jeweils umliegenden Grundstücke, also direkt über oder unter den städtischen Wehrmauern, wurden von der Stadt bereits über den grundsätzlichen Sanierungsbedarf informiert.

Quelle: SN