Der Brand war in einer Wohnung entstanden. Die Feuerwehr Altenmarkt ist derzeit noch im Einsatz.

Bei einem Brand in der Pongauer Gemeinde Altenmarkt am Dienstagnachmittag wurde eine Person schwer verletzt. Sie wurde mit einem Notarztfahrzeug ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Laut ersten Informationen der Feuerwehr war eine Wohnung im ersten Stock oberhalb einer Trafik in Brand geraten. Fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Altenmarkt sind derzeit noch im Einsatz, um letzte Glutnester zu löschen.

Weitere Informationen folgen.