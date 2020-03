Altenmarkt, Saalbach und Zell am See werden ebenfalls unter Quarantäne gestellt

Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat am Dienstag darüber informiert, dass drei weitere Gemeinden im Land abgeschottet werden müssen. In Flachau werden die Maßnahmen sogar noch weiter verschärft.

Die Gemeinde Flachau sowie das Großarltal und Gasteinertal sind seit 19. März in Quarantäne. Das bleiben sie auch weiterhin. Für Flachau werden die Maßnahmen sogar noch verschärft. "Flachau bleibt in Quarantäne, diese Maßnahme wird intensiviert. Es wird dort auch keinen Berufsverkehr mehr geben können, auch nicht für Schlüsselpersonen in Unternehmen. Ausgenommen sind Transporte für Lebensmittel, Medikamente oder Heizmittel. In Flachau müssen wir die Quarantäne jetzt sehr intensiv durchziehen, da bitte ich um Verständnis", sagt Haslauer.

"Wir können nicht einfach zuschauen"

Weiters werden ab heute Mitternacht bis Ostermontag (13. April) Altenmarkt (Pongau) sowie im Pinzgau Zell am See und Saalbach unter Quarantäne gestellt. "In all diesen Gemeinden haben wir in den letzten Tagen eine dynamische Entwicklung bei der Zunahme an Fällen gehabt", sagt Haslauer. Konkret habe es in Zell am See seit dem 21. März 71 Neuerkrankungen gegeben, in Saalbach 31, in Altenmarkt 25. Was Saalbach betrifft, so habe man die Entwicklung lange sehr gut im Griff gehabt. "In den letzten zehn Tagen hat es dann doch eine massive Trendwende gegeben. Wir können im Detail aber nicht sagen, woher die Infektionen kommen", sagt Haslauer. Was die drei neuen Quarantäne-Orte anlangt, sagt der Landeshauptmann: "Wir hatten hier eine wirkliche Zunahme an Infizierungen. Da kann man nicht einfach zuschauen, wir müssen Maßnahmen treffen und entschieden vorgehen. Diese Gemeinden unterscheiden sich signifikant von anderen Gemeinden", sagt Haslauer. Die Entscheidung sei daher relativ klar gewesen.

Was das Gasteinertal sowie das Großarltal betrifft, so werde die Form der Kontrolle durch die Polizei etwas geändert. "Es wird stichprobenartig an Gemeindegrenzen kontrolliert, und intensiver in den Gemeinden selbst."

Die Zahl der Erkrankten im Bundesland verdoppelt sich derzeit alle 6,92 Tage

Einen neunten Todesfall forderte das Coronavirus in Salzburg. Eine 82-jährige Frau mit schweren Vorerkrankungen ist am Montag an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. Seit Mittwoch sind in Salzburg vier Männer (77, 78, 85 und 88 Jahre) sowie fünf Frauen (70, 84, 84 und 87 Jahre) an den Folgen des Coronavirus verstorben.

916 Personen wurden im Bundesland Salzburg bisher positiv auf das Virus getestet (Stand: Dienstag, 9 Uhr). Die Zahlen verteilen sich folgendermaßen auf die Bezirke: Pongau 336, Pinzgau 262, Flachgau 128, Stadt Salzburg 123, Tennengau 51, Lungau 16. 58 Menschen werden in einem Krankenhaus behandelt, davon zehn auf der Intensivstation. 39 ehemals Erkrankte sind wieder gesund (Quelle: Land Salzburg).

SN/land salzburg Mit 38 Prozent der Infizierten ist die Gruppe der 45- bis 64-Jährigen in Salzburg am häufigsten vom Coronavirus betroffen. Das geht aus einer Analyse der Daten von 484 von 21. bis 26. März positiv Getesteten hervor. SN/land salzburg Der Pongau ist der Bezirk in Salzburg mit den meisten Infektionen.

Für die Entwicklung der Zahl der Infizierten lässt sich (mit Stand Sonntagabend) folgendes feststellen: Wenn man die vergangenen drei Tage beobachtet, dann verdoppeln sich die Erkrankten derzeit alle 6,92 Tage. Im drei-Tages-Durchschnitt nehmen die positiven Fälle derzeit täglich im 10,9 Prozent zu.

Das Rote Kreuz hat durch die mobilen Abstrichteams und in den Drive-In-Stationen bis Dienstagfrüh insgesamt 6172 Abstriche genommen. Bis Montag wurden 365 Infektionstransporte durchgeführt.

Der Ärzte-Visite-Dienst hat seit dem Start am 22. März insgesamt 69 Besuche zu verzeichnen (Stadt Salzburg, Flachgau, Tennengau: 24; Pongau, Lungau: 25; Pinzgau: 20).

Quelle: SN