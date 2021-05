Altenmarkt: Vater rettete bewusstlose Tochter aus brennendem Bauernhaus

Zu dramatischen Szenen kam es am Dienstagabend beim Brand eines alten Bauernhauses in Altenmarkt.

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr wurde in Altenmarkt Alarm ausgelöst, da dort ein 450 Jahre altes Bauernhaus im obersten Stockwerk brannte. Dem Familienvater gelang es zunächst, sechs Familienangehörige aufzuwecken und aus dem Haus zu bringen. Laut Polizeibericht befand sich die 23-jährige Tochter aber noch im brennenden Haus. Als der Vater das Fehlen seiner Tochter bemerkte, lief er wieder in das brennende Gebäude und trug seine bereits bewusstlose Tochter aus dem Haus.

Nach der Erstversorgung wurde die junge Frau mit Verletzungen ins Krankenhaus Schwarzach eingeliefert, die anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehren Hüttau, Eben und Bischofshofen waren insgesamt mit 77 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.