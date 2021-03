Altenmarkt: Zug kollidiert auf Bahnübergang mit Lkw-Anhänger

Zum Zusammenstoß eines Zugs mit einem Lastkraftwagen ist es am Dienstagmorgen in Altenmarkt gekommen. Der Sachschaden ist enorm, Verletzte soll es nicht geben. Die Bahnstrecke ist derzeit gesperrt, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

In einer Mitteilung der ÖBB hieß es: "Um 07.34 Uhr ist es auf einem mit Schrankenanlage und Lichtzeichen gesicherten Bahnübergang in Altenmarkt zur Kollision eines Lkw mit einem in Richtung Graz fahrenden Personenzug gekommen. Der Lkw war zuvor offenbar zwischen den sich schließenden Schranken stehen geblieben. Trotz eingeleiteter Notbremsung des Zugs konnte der Zusammenprall nicht mehr verhindert werden. Laut ersten Meldungen wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Für Bahnreisende wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Eben und Radstadt eingerichtet."

Bei dem Unfallort handelt es sich um den Kreuzungsbereich der Oberndorfer Straße mit der Ennstalbahnstrecke auf Höhe des Brückenwirts.