Alter Brauch in Grödig: Jungschützen bewachen zu Ostern das Grab

Am Karfreitag rücken die Jungschützen in der Pfarrkirche Grödig an.

Es ist ein uralter Brauch, der in der Pfarrkirche in Grödig jährlich zu Ostern gepflegt wird. Jungschützen der Uniformierten Schützenkompanie Grödig bewachen von Karfreitag ab 15 Uhr bis Karsamstag ein eigens für Ostern aufgebautes Grab Jesu. Heuer sind sechs Jungschützen dafür verantwortlich. Alle 20 Minuten wechseln sich die jungen Männer ab. Wie es der Brauch will ist das "Grabstehen" nur den unverheirateten Männern vorbehalten. Seit wann es den Brauch gibt, ist nicht bekannt. Man nimmt an, dass die Grödiger Schützenkompanie dieses Brauchtum Mitte des 19. Jahrhunderts übernommen hat.