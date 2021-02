Altes Wissen im Lungau: Die ehemalige Hackl-Bäuerin erzählt von Hochzeiten im Winter

Die ehemalige Hackl-Bäuerin Katharina Perner (83) aus Mariapfarr erzählt aus ihrem Leben. Geheiratet wurde früher an kalten Wintertagen.

"Mit Halbschuhen im Schnee haben wir geheiratet", erinnert sich Katharina Perner. Die Hochzeit mit Anton Perner vom Hacklhof in Pirka fand nämlich am 20. Jänner 1959 statt. Aber warum gerade im Winter, wenn es schneit und bitterkalt ist? Auf dem Land war es gang und gäbe, in den ruhigeren Wintermonaten zu heiraten, wenn kein Feld bestellt oder die Ernte eingebracht werden musste. Außerdem hatte es noch einen Vorteil: "Eine Hochzeit brachte Abwechslung und Freude in die kurzen, dunklen Wintertage."

...