Nur mehr tot aufgefunden werden konnte der seit vergangenen Mittwochabend als abgängig gemeldete 82-jährige Johann Detzlhofer.

Der Altpfarrer von Franking im Innviertel war zuletzt mit einem E-Bike im Grenzgebiet von Oberösterreich und Salzburg unterwegs. Er wurde am Sonntagnachmittag in Bürmoos in einer Wiese liegend entdeckt. Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte während der vergangenen Tage nach dem vermissten Geistlichen gesucht.