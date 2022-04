Nur mehr tot aufgefunden werden konnte der seit vergangenen Mittwochabend als abgängig gemeldete Johann Detzlhofer (82). Der Altpfarrer von Franking im Innvoiertel war zuletzt mit einem E-Bike im Grenzgebiet von Oberösterreich und Salzburg unterwegs wurde am Sonntagnachmittag in Bürmoos, in einer Wiese liegend entdeckt. Fremdverschulden schließt die Polizei aus.