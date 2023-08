Zwei Jahre nach der großen Flut wird in Kürze die letzte Sperre auf dem Dürrnberg fertig. Für Kritiker hat der Schutz einen hohen Preis.

Im Bild ein sogenanntes Energievernichtungsbauwerk. Es bremst das aus dem Stollen abgeleitete Wasser, damit es nicht mit voller Wucht in die Salzach fließt.

Der Eggl-Riedel-Stollen wurde ursprünglich für den Salzbergbau in den Berg getrieben. Jetzt leitet er, nach einem Umbau, das Hochwasser vom Dürrnberg ab.

Das Hochwasser am 17. Juli 2021 auf dem Molnarplatz in der Halleiner Altstadt.

Soldaten des Bundesheers halfen bei den Aufräumarbeiten in Hallein mit.

Einsatz bis zur Erschöpfung: Feuerwehrmänner am 19. Juli 2021 in Hallein.

Feuerwehrleute säubern am 19. Juli 2021 die Halleiner Altstadt von jenem Schlamm, der nach dem Hochwasser in den Straßen zurückblieb.

Hochwasser in Hallein 2021.

Das Hochwasser am 17. Juli 2021 auf dem Molnarplatz in der Halleiner Altstadt.

"Schau dir das kleine Lackerl an", sagt der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) und deutet auf ein Rinnsal im Kleinkirchentalgraben. Das Bächlein auf dem Dürrnberg mündet in den Kothbach, der am 17. Juli 2021 die Halleiner Altstadt überflutet hat. Die ...