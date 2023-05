Altstadtchefin Sandra Woglar-Meyer: "Ich kann kein Open-Air-Konzert verhindern"

Die Debatte um Veranstaltungen in der Altstadt hat eine Welle von Reaktionen ausgelöst. Es gebe Missverständnisse, was die Verantwortung des Altstadtverbands betreffe, so die Altstadtchefin.

Abgesagtes Kaiviertelfest, verschobenes Open-Air-Konzert, Budgetumschichtung: In den vergangenen Wochen sorgte das Thema Altstadtveranstaltungen für reichlich Diskussionen. Auch der Altstadtverband kam nicht ungeschoren davon und erntet laufend Kritik. Im Gespräch mit den Stadt Nachrichten bezieht Sandra Woglar-Meyer, Geschäftsführerin des Altstadtverbands, Stellung.



Redaktion: Sie sind seit 2018 Geschäftsführerin des Altstadtverbands. Was hat sich seitdem getan?

Sandra Woglar-Meyer: Als ich kam, war viel zu tun. Es gab nicht einmal einen Eventmanager. Wir haben viele Akzente gesetzt und neue Angebote eingeführt. Außerdem konnten wir 2020 und 2021 durchgehend veranstalten. Dazu möchte ich festhalten, dass wir genau wie alle anderen für unsere Veranstaltungen um eine Genehmigung ansuchen müssen. Die Politik muss verstehen, dass wir nicht für Genehmigungen zuständig sind. Ich kann keine Genehmigung für ein Open-Air-Konzert verhindern. Außerdem sind wir nicht politisch und auch nicht gegen Veranstaltungen.

Die neue Fördervereinbarung mit der Stadt Salzburg sieht den Altstadtverband nur mehr als Förderer und nicht als Veranstalter von Gassenfesten vor. Wieso sind Sie nicht in der Veranstalterrolle geblieben?

Der Impuls kam von der Politik, nicht von uns. Wir machen das so, weil es so gewünscht war. Für uns ist die neue Rolle sowieso schwierig, weil wir Gelder vergeben, die uns wiederum die Stadt selbst zur Verfügung stellt. Die Betreiber sammeln die Beiträge und der Altstadtverband verdoppelt sie. Um eine Förderung zu erhalten, muss man die Vorgaben im Kriterienkatalog einhalten. Da geht es um öffentliche Gelder und wir sind da sehr genau.

Wären Sie gerne Veranstalter der Gassenfeste geblieben?

Wir hätten das schon gemacht, aber unter anderen Vorzeichen. 2019 haben wir das Linzergassenfest veranstaltet. In der Art hätte man es nicht mehr durchführen können. Es war ein zu großes Sicherheits- und Haftungsrisiko. Das Kaiviertel ist keine einzelne Gasse. Ein Fest ist dort deshalb auch sicherer. Es ist kein Zufall, dass sich im Kaiviertel direkt jemand gefunden hat, der das Event durchführen wollte. Allgemein finde ich es gut, dass die Unternehmer die Feste selbst veranstalten. Früher mussten wir uns Gedanken darüber machen, was die Unternehmer brauchen. Da gibt es oft Differenzen und alle wollen etwas anderes.

Von unseren Leserinnen und Lesern gab es viele Reaktionen auf das abgesagte Kaiviertelfest. Ihr Unmut galt auch dem Altstadtverband. Was sagen Sie dazu?

Wir haben die Verantwortung für die Gassenfeste nicht mehr. Außerdem sind wir für das Altstadtmarketing zuständig und keine reinen Veranstalter. Das wird oft missverstanden. Wenn sich die Unternehmer finden, dann wird es auch immer ein Fest geben. Vielen ist zudem nicht bewusst, was für ein Aufwand für die Unternehmer dahintersteckt. Dennoch sind wir unterstützend da. Wir sind für das Kaiviertelfest mit den Kaiviertlern früh in Kontakt getreten. Markus Rauchmann (Veranstalter des 5020-Festivals, der sich für das Kaiviertelfest bereit erklärt hatte) haben wir im November geschrieben, mit Hannes Schwenter (Obmann des Vereins der Freunde des Salzburger Kaiviertelfestes) im Juni des Vorjahres gesprochen. Wir haben ihnen klargemacht, dass es eine Förderung gibt. Ich habe ihnen die Hand gereicht, mehrfach. In der Linzer Gasse war es ganz anders. Andreas Allesch (Obmann Verein Rechte Altstadt) ging direkt auf uns zu.

Oft entsteht der Eindruck, dass dem Altstadtverband nur die Festspiele am Herzen liegen würden. Wie stehen Sie dazu?

Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Jeder muss froh sein, dass es die Festspiele gibt. Ganz Salzburg lebt davon. Wir haben aber per se mit den Festspielen nichts zu tun, sondern nur eine Kooperation. Ich unterstütze sie nicht mehr als andere Veranstaltungen. Und das total wertfrei.