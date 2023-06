"Altstadtverband ist im Tiefschlaf": Vizebürgermeister hinterfragt Fördervereinbarung, Altstadtchefin weist Vorwurf zurück

Altstadtchefin Sandra Woglar-Meyer: Nicht alles, was behauptet wird, stimmt auch.

In einer Presseaussendung von Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) hagelt es Kritik für den Altstadtverband: "Viele Menschen stellen zu Recht die Frage, wofür der Altstadtverband von der Stadt eine Subvention in der Höhe von einer Million Euro erhält. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht und bedaure auch, dass wir dieser Subvention zugestimmt haben." Weil der Altstadtverband im "Tiefschlaf" sei, fordert Auinger die Verantwortlichen und Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) zu einem runden Tisch auf.

Befindet sich der Altstadtverband wirklich im Tiefschlaf, so wie es der Vizebürgermeister behauptet?Sandra Woglar-Meyer: Nein, das stimmt so nicht. Wir haben in den vergangenen Jahren neue Angebote und eigene Feste eingeführt. Zusätzlich betreiben wir auch Mikromanagement. Wenn uns ein Altstadtbesucher anruft und fragt, wie er vom Hanuschplatz nach Aigen kommt, bekommt er bei uns eine Auskunft. Es ist wie ein Eisberg, die sichtbare Spitze sind die Veranstaltungen. Aber wir tun so viel mehr. Und dahinter steckt kein großes Team. Wir haben Gott sei Dank Meinungsfreiheit. Das heißt aber nicht, dass jede Behauptung stimmt.



Der Vizebürgermeister führt Hallein als Paradebeispiel an. Dort gebe es mehr Veranstaltungen. Was sagen Sie dazu?Hallein ist Hallein. Salzburg ist Salzburg. Ich verstehe, dass man verstärkt Veranstaltungen nach Hallein holt. Dafür ist dort für manche Bewohner mittlerweile zu viel los. Wir müssen auch auf die Bewohner achten. Wenn man in der Altstadt wohnt, muss man sich natürlich bewusst sein, dass dort auch etwas los ist. In Salzburg gibt es zudem für die Anzahl der Altstadtveranstaltungen eine Beschränkung. Dazu kommt, dass wir nur für die Altstadt zuständig sind. Man könnte auch in anderen Stadtteilen Veranstaltungen einführen.

Hallein setzt zum Beispiel mit dem

10-Volt-Festival auf Jugendangebote. Kommen Ihre Veranstaltungen, die auf junge Menschen ausgerichtet sind, überhaupt an? Ein ganzes Festival für junge Menschen ist eine super Sache. In der Größe muss man sich das aber auch leisten können. Wir haben nur ein gewisses Budget. Dann würde es nicht nur eine Verdoppelung, sondern eine Vervierfachung davon brauchen.

Sind jugendliche Angebote ein Mehrwert für die Altstadt?Von der Intuition her sind junge Angebote absolut wünschenswert. Wenn ich andere damit störe, ist es schwierig. Das gilt aber für alle Veranstaltungen. Unabhängig von Name und Inhalt müssen gewisse Regeln eingehalten werden. Man versucht immer, aus Salzburg eine Jugendstadt zu machen. Aber man hat die Voraussetzungen nicht. Dafür würde es zum Beispiel eine vollwertige Universität brauchen, in der alle Studiengänge vertreten sind. Man muss mehr tun, als nur ein Jugendfestival zu veranstalten. Da wird das Pferd von hinten aufgezäumt.

Braucht es da also mehr Einsatz seitens der Politik?Das Budget ist nun mal so, wie es ist. Wenn man mehr will, muss man mehr dazugeben.