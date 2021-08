Altstadtverband mit neuem Ferienprogramm für Kinder: Auf Schnitzeljagd mit Polli

Virtueller Hund begleitet Kinder auf einer Rätselrallye. Das Quiz durch den Stadtkern dauert 40 bis 60 Minuten. Für Groß wie Klein gibt es einiges zu entdecken.

Was Schmugglern an der Mozartstatue gefiel, lässt sich jetzt per Game-App herausfinden. Der Altstadtverband hat sich erstmals einem Projekt gewidmet, das sich ganz gezielt an Kinder beziehungsweise Familien mit Kindern richtet: Mit einer nach dem Muster eines Escape-Room aufgebauten App soll Sechs- bis Zwölfjährigen eine Rätselrallye durch die Altstadt schmackhaft gemacht werden.

Mit "Space Dog Salzburg", wie die App heißt, gilt es, an verschiedenen Stationen Rätsel zu lösen. Dabei erfahren die Spielenden Wissenswertes und Kurioses aus der Geschichte ...