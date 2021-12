Am 26. Dezember wird nur in Notfällen getestet

Nach der Ankündigung des Landes Salzburg, dass das Testangebot während der Weihnachtsfeiertage nicht zur Verfügung steht, wird nun nachgebessert: Am 25. Dezember und am 1. Jänner gibt es nun die Möglichkeit, PCR-Gurgeltests von der Firma Novogenia auswerten zu lassen. Die Tests können in Spar-Express-Filialen und bei McDonald's bis 9 Uhr abgegeben werden. Eine Übersicht über die Abgabestellen gibt es auf www.salzburg.gv.at/coronatests

Das Rote Kreuz bietet außerdem für Notfälle am 25. und 26. Dezember sowie am 1. und 2. ...