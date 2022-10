Am Biofest in Salzburg dreht sich erstmals ein Ökotainment-Karussell

Nach zweijähriger Pause kehrt das Biofest dieses Wochenende in die Salzburger Altstadt zurück. Am Samstag und am Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr zeigen 24 Bioproduzenten und Verarbeiter auf dem Kapitelplatz, was sie zu bieten haben. Darunter ist auch Maria Schmid-Harml, die mit einem Stand die Küche ihres Biobergrestaurants Lumberjack (englisch für Holzfäller) für ein Wochenende in die Stadt Salzburg bringt. "Unser Angebot richtet sich an Flexitarier, Vegetarier und Veganer. Unsere Lumberjack-Bowl gibt es daher entweder mit Käferbohnenfalafel und Hirselaibchen oder mit Hühnerstreifen von unserem eigenen Masthuhn", erklärt die Unternehmerin, die heuer erstmals beim Biofest dabei ist.

Neu ist auch einiges im Rahmenprogramm: Erstmals aufgestellt wird in Salzburg das Karussell der Fundgegenstände. Es gehört dem niederösterreichischen Theaterverein Mowetz und ist ein Ökotainment-Ringelspiel. Es besteht aus weggeworfenen Fundgegenständen wie einer alten Wanne, die zum Schiff umgebaut wurde, oder einer alten Glasflasche, die jetzt als Rakete am Ringelspiel zum Mitfahren einlädt. Um das Upcycling-Karussell in Gang zu bringen, müssen (erwachsene) Besucher in die Pedale von zwei Fahrrädern treten, die das Karussell antreiben.

Artistikshows von Zirkus-Nachwuchstalenten, Kochshows mit Philipp Kohlweg - er sucht die Zutaten für seine Gerichte direkt am Biofest aus - und ein Musikprogramm mit Künstlern wie Stootsie und Bina Blumencron runden das Programm ab.

Unter den Standbetreibern sind unterdessen viele neue Gesichter. "13 von insgesamt 24 Anbietern sind zum ersten Mal auf dem Biofest vertreten", schildert Bio-Austria-Salzburg-Geschäftsführer Andreas Schwaighofer. So bietet etwa Rocherbauer Josef Quehenberger Speisen aus dem Fleisch seiner Bioputen an, vom Pillhof in Krispl gibt es Biohuhn und erstmals wird auch Biokosmetikproduzentin Maria Pieper vertreten sein. "Aufgrund der Pandemie hat sich einiges verändert, einige Direktvermarkter und Gastronomen haben aufgrund Personalmangels für dieses Jahr abgesagt, dadurch ergaben sich Chancen für Neue", sagt Andreas Schwaighofer.