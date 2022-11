Am Buchberg tickt nun ein neues Uhrwerk

Michael Neureiter restaurierte in den vergangenen Monaten das über 400 Jahre alte Uhrwerk des Buchberg-Kircherls und stieß auf ein Geheimnis.

Rund 400 Jahre arbeitete sich das Uhrwerk im Bischofshofener Buchberg-Kircherl unaufhörlich durch die Zeit. Mit der Restaurierung des Glockenstuhls wurde nun auch das Uhrwerk im malerischen Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert restauriert und teilweise ergänzt. Die Erneuerungsarbeiten übernahm mit Michael Neureiter ein wahrer Veteran des Faches, und dennoch ist die Arbeit am Buchberg auch für ihn besonders. "Nach dem Uhrwerk in Oberalm, das aus dem späten 16. Jahrhundert stammt, ist es eines der ältesten Uhrwerke, an denen ich bis jetzt ...