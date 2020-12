Am Christtag ließen sich mehr als 3800 Salzburger testen

Am Freitag kamen 3809 Personen, um sich testen zu lassen. 48 Schnelltests waren bisher positiv. Am Donnerstag gingen 5689 Personen im Bundesland Salzburg testen, 41 davon waren positiv. Das Angebot der kostenlosen Tests wird nun bis 5. Jänner verlängert. Eine gute Nachricht am Weihnachtstag: Erstmals seit längerer Zeit wurde kein Todesfall nach einer Corona-Infektion im Bundesland gemeldet.

Einen kleinen Lichtblick im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es am Freitag im Bundesland Salzburg gegeben: Von 24. auf 25. Dezember wurde erstmals seit längerer Zeit kein neuer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl der Corona-Toten blieb bei 306. Binnen 24 Stunden wurden 119 Neuinfektionen verzeichnet, damit gab es 2185 aktiv Infizierte. 156 Covid-19-Patienten liegen derzeit in Salzburg in Spitälern, davon werden 31 auf der Intensivstation betreut.

Das Rote Kreuz meldete am Freitagabend, dass sich am Christtag 3809 Personen testen ließen. 48 Schnelltests seien davon bisher positiv gewesen. Weitere Details gab das Land Salzburg dazu nicht bekannt.

Am Donnerstag haben an den kostenlosen Corona-Schnelltests im Bundesland 5689 Personen teilgenommen. 41 waren davon positiv und müssen noch einen PCR-Test machen. Das meldete das Rote Kreuz am Freitagvormittag. Am 24. Dezember war es den Salzburgerinnen und Salzburgern möglich, bis 13 Uhr in einem der zehn Testlokalen einen Abstrich machen zu lassen. Auch am 25. und 26. Dezember werden von 9 bis 13 Uhr Testungen vorgenommen.



Am Mittwoch war der Andrang in den Testlokalen besonders groß: 11.654 Personen machten an einem der zehn Standorten in den Bezirken einen Corona-Schnelltest, 179 Personen waren an dem Tag positiv. Da das Interesse an den vorweihnachtlichen kostenlosen Schnelltests auf das Coronavirus ungebrochen war, wird das bis 26. Dezember vorgesehene kostenlose Testangebot nun bis 5. Jänner verlängert, wie das Land Salzburg vermeldete.





Teilnahme und Ergebnisse am 24. Dezember im Überblick

Eugendorf: 1.079, davon 10 positive Schnelltest-Ergebnisse.

Stadt Salzburg, Europark: 760, davon 5 positive Schnelltest-Ergebnisse.

Stadt Salzburg, Messezentrum: 1.448, positive Fälle werden nachgereicht.

Hallein: 307, davon 5 positive Schnelltest-Ergebnisse.

Zell am See: 529, davon 9 positive Schnelltest-Ergebnisse.

Mittersill: 393, davon 1 positives Schnelltest-Ergebnis.

Tamsweg: 246, davon 3 positive Schnelltest-Ergebnisse

Radstadt: 323, davon 1 positives Schnelltest-Ergebnis.

St. Johann: 189, darunter keine positiven Schnelltest-Ergebnisse.

Schwarzach: 415, davon 7 positive Schnelltest-Ergebnisse.

Jene Personen, die ein positives Ergebnis beim Schnelltest hatten, werden noch am selben Tag vom Roten Kreuz einem PCR-Test zugewiesen.

Zwischenergebnis nach vier Testtagen

Montag: 3.248, davon 72 positive Ergebnisse

Dienstag: 6.983, davon 99 positive Ergebnisse

Mittwoch: 11.654, davon 179 positive Ergebnisse

Donnerstag: 5.689, davon 41 positive Ergebnisse.

Bisher gesamt: 27.574, davon 391 positive Ergebnisse.



Die kostenlosen Schnelltest-Möglichkeiten auf einen Blick

* 25. und 26. Dezember, 9 bis 13 Uhr: Achtung! Der Standort Stadt Salzburg, Parkplatz S-Bahn-Station Taxham übersiedelt komplett ins Messezentrum. Dort stehen dann 20 Testspuren zur Verfügung. Die restlichen Standorte bleiben unverändert wie am 24. Dezember: Flachgau: Eugendorf, beim Recyclinghof, Hammermühlstraße 7; Tennengau: Hallein, Ziegelstadl, Pernerweg 1; Pongau: Schwarzach, Salzburger Straße 102; Seniorenwohnhaus St. Johann, Spitalgasse 7; Radstadt, Rotkreuz-Bezirksstelle, Tauernstraße 13; Pinzgau: Zell am See, Ferry Porsche Congress Center, Brucker Bundesstraße 1a; Pinzgau: Mittersill, Parkplatz Nationalpark-Zentrum, Gerlosstraße 18 und Lungau: Tamsweg, Quarantänequartier, Wöltingerstraße 14.

28. bis 31. Dezember, 9 bis 13 Uhr: Stadt Salzburg: Messezentrum, Am Messezentrum 1; Flachgau: Eugendorf, beim Recyclinghof, Hammermühlstraße 7; Tennengau: Hallein, Ziegelstadl, Pernerweg 1; Pongau: Schwarzach, Salzburger Straße 102; Pinzgau: Zell am See, Ferry Porsche Congress Center, Brucker Bundesstraße 1a; Lungau: Tamsweg, Quarantänequartier, Wöltingerstraße 14

Stadt Salzburg: Messezentrum, Am Messezentrum 1; Flachgau: Eugendorf, beim Recyclinghof, Hammermühlstraße 7; Tennengau: Hallein, Ziegelstadl, Pernerweg 1; Pongau: Schwarzach, Salzburger Straße 102; Pinzgau: Zell am See, Ferry Porsche Congress Center, Brucker Bundesstraße 1a; Lungau: Tamsweg, Quarantänequartier, Wöltingerstraße 14 4. und 5. Jänner, 9 bis 13 Uhr: Stadt Salzburg: Messezentrum, Am Messezentrum 1; Flachgau: Eugendorf, beim Recyclinghof, Hammermühlstraße 7; Tennengau: Hallein, Ziegelstadl, Pernerweg 1; Pongau: Schwarzach, Straßenmeisterei, Salzburger Straße 102; Pinzgau: Zell am See, Ferry Porsche Congress Center, Brucker Bundesstraße 1a; Lungau: Tamsweg, Quarantänequartier, Wöltingerstraße 14

Quelle: SN