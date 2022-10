Am Kapitelplatz ist zum 28. Mal alles bio

Etwas mehr als 22.000 Besucher zelebrierten am Wochenende die regionale Bio-Landwirtschaft. An zwei vollen Tagen war viel Unterhaltung und Kulinarik geboten.

Nach einer Pause von zwei Jahren fand am 8. und 9. Oktober wieder das Bio-Fest statt. Auf dem Kapitelplatz bekamen Jung und Alt ein großes Programm geboten. Neben akrobatischen Einlagen, musikalischer Untermalung oder künstlerischen Darbietungen konnten die Besucher in die Kulinarik der Bio-Welt eintauchen. An den Ständen boten regionale Bio-Bauern ihre Produkte und Gerichte an. Was man aus diesen kreieren kann, zeigte der etablierte Gastronom Philipp Kohlweg in einer Live-Kochshow.

ein Fest mit großem Ansturm

Mit ...