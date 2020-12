Am Mittwoch mehr als 11.650 Personen bei den Schnelltest-Stationen in Salzburg

11.654 Personen machten am Mittwoch an einem der insgesamt zehn Standorten in den Bezirken einen Corona-Schnelltest. Bilanz des dritten Tages: 179 positive Schnelltest-Ergebnisse wie das Rote Kreuz meldet. Die Teststation beim Europark ist am 24. Dezember noch bis 13 Uhr aktiv, am 25. Dezember werden diese Testspuren ins Messezentrum verlegt. Das Angebot der kostenlosen Tests wird bis 5. Jänner verlängert.

SN/Robert Ratzer Die Covid-19-Teststraße beim Salzburger Messezentrum.