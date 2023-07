Am Mondsee zeigten Golfer viel Herz für kranke Kinder

44.999 Euro brachte das siebte "Golfen mit Herz"-Turnier mit 60 Teilnehmern beim Golfclub Drachenwand für krebskranke Kinder ein.

Am 1. Juli fand das traditionelle "Golfen mit Herz"-Turnier im Golfclub Drachenwand am Mondsee statt. Die Charity-Veranstaltung brachte auch in diesem Jahr ein herausragendes Spendenergebnis von 44.999 Euro für krebskranke Kinder. Bereits zum siebten Mal in Folge unterstützte die Captura-Unternehmens- gruppe dieses Hilfsprojekt.



Insgesamt 230.000 Euro an Spenden bei sieben Turnieren

Prokurist Ernst Lieber, der zugleich als Charity-Manager der Turniere in Mondsee fungierte, erzählt mit Stolz: "Das ,Golfen mit Herz' hat sich über die Jahre zu einem bedeutenden Ereignis entwickelt und konnte in der Gesamtsumme aller sieben Turniere beeindruckende 230.000 Euro an Spenden generieren."



Ältester Teilnehmer war 86

Die diesjährige Ausgabe des Turniers verzeichnete mit insgesamt 60 Spielerinnen und Spielern im Alter zwischen 16 und 86 Jahren eine neue Rekordteilnehmerzahl. Bestes Golfwetter trug zur guten Stimmung bei und sorgte für spannende Wettkämpfe. Charity-Manager Ernst Lieber zeigte sich von der hohen Spendenbereitschaft der Teilnehmer und der gesamten Gemeinschaft begeistert: "Es ist wunderbar zu sehen, wie Menschen zusammenkommen, um Gutes zu tun. Die Unterstützung für krebskranke Kinder ist enorm wichtig und wir sind stolz darauf, Teil dieses beeindruckenden Engagements zu sein."