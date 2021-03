Am Salzachkai können Sportbegeisterte jetzt "abhängen"

Rostfreier Stahl, Lärchenholz und als Fallschutz eine 40 Zentimeter dicke Hackschnitzelschicht: Die neue Bewegungsinsel am Ignaz-Rieder-Kai unweit des Kaufmannstegs ist seit Montag einsatzbereit. "Hier kann man während einer Bewegungsrunde am Kai Dehnungs- und Kräftigungsübungen machen", sagt Sportexperte Michael Mayrhofer. Er hat das Konzept fachlich entwickelt. Faszienrollen und eine Bank mit Fußrad (sie steht noch aus) runden das Angebot ab, das sich an Breitensportler aller Altersgruppen richtet. "Auch im Preuschenpark haben wir jetzt eine solche Bewegungsinsel aufgestellt", sagt die ressortzuständige Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP). Mit den beiden neuen Geräten steigt die Zahl der städtischen Bewegungsinseln auf acht. Nummer neun ist eine Nummer größer und wird demnächst im Volksgarten fertiggestellt.