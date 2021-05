Am Tanzparkett geht es keinen Schritt weiter - Tanzschulen leiden unter schwammigen Vorgaben

Zu Hause tanzen oder gar nicht tanzen - vor dieser Wahl stehen Fans von Walzer, Foxtrott und mehr. Salzburger Tanzschulen hoffen jetzt auf Lockerungen im Juni.

"Wenn das so bleibt, ist es besser, ich sperre ganz zu und suche mir einen Job", sagt Stefan Luger. Er betreibt eine Tanzschule mit zwei Tanzsälen - einer misst 120 Quadratmeter, der zweite 40. 20 Quadratmeter pro Person bzw. 40 pro Paar müsste er laut aktueller Verordnung seinen Tanzschülern zur Verfügung stellen. Das bedeutet: Zwei, vielleicht drei Tanzpaare - falls der Tanzlehrer nicht mitzählt (was nicht ganz klar ist) - können zeitgleich unterrichtet werden. "So kann ich nicht wirtschaftlich arbeiten", ...