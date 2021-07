Am Weg nach oben hat Koppl Rechnung offen

Nach Cupsiegen folgt Ligaauftakt in St. Georgen.

Noch hat Koppl nach der Rückkehr in die 1. Klasse Nord keine volle Saison spielen können. Bereits vor dem dritten Versuch zeichnet sich ab: Der Aufsteiger von 2019, der in der abgebrochenen Vorsaison bei zwei Spielen weniger nur fünf Punkte hinter Oberalm an der zweiten Stelle lag, hat erneut das Zeug, um die Spitzenplätze zu spielen. Das belegten die jüngsten Auftritte eindrucksvoll. "Nach der Pause waren wir anfangs physisch weit weg von unserer Form. Aber die Mannschaft hat gut gearbeitet. ...