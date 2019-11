Am Wochenende startet der Aufbau des 46. Salzburger Christkindlmarktes

Salzburger Christbaum kommt in diesem Jahr aus der Gaißau - Salzburger Christkindlmarkt öffnet am 21. November

Der Aufbau des 46. Salzburger Christkindlmarktes am Salzburger Dom- und Residenzplatz startet an diesem Wochenende (9. und 10.11). Im Rahmen der Arbeiten müssen 96 Christkindlmarkthütten, deren einheitliches Design vom Salzburger Künstler Franz Wallnöfer 1974 in Zusammenarbeit mit dem Salzburger Brauchtumsexperten Erwin Markl entworfen wurde, an den zugeteilten Standorten zentimetergenau aufgestellt werden. Die Einfahrt der Fahrzeuge samt Anhänger erfolgt in einer zuvor geplanten Reihenfolge über die Hofstallgasse und den Rudolfskai.

Detaillierter Zeitplan

Um die Belastung für Verkehrsteilnehmer und Anwohner so gering wie möglich zu halten, erstellte das Organisationsteam des Christkindlmarktes einen detaillierten Zeitplan für die Transportlogistik. "Der Aufbau der Verkaufsstände ist Maßarbeit. Daher ist es auch sehr wichtig, dass sich alle Hüttenbetreiber an die exakt vorgegebene Einfahrtsreihenfolge halten. Nur so funktioniert ein rascher und reibungsloser Aufbau. Immerhin hat der gesamte Fahrzeugkonvoi eine Länge von rund 1,5 Kilometer", erklärte der Obmann des Salzburger Christkindlmarktes Wolfgang Haider.

5000 LED-Lampen für eine romantische Weihnachtsbeleuchtung

Sobald die grünen Hütten am vorgesehenen Platz stehen, folgen weitere umfangreiche Arbeiten. Die Standbesitzer reinigen, dekorieren und richten ihre Hütten ein. Elektriker und Handwerker erledigen die Verlegung von 14 Kilometer Elektrokabel, vier Kilometer Tannengirlanden, drei Kilometer Lichterketten und zwei Kilometer Stahlseile, die für die Befestigung des für den Salzburger Christkindlmarktes typischen Sternenhimmels notwendig sind. Für eine romantische Weihnachtsbeleuchtung sorgen rund 5000 LED-Lampen. Dazu kommen noch 250 Tannenbäume und jede Menge an Weihnachtsdekoration.

Christbaum aus Gaißau

Glanzstück des 46. Salzburger Christkindlmarktes wird jedoch eine 100-jährige Fichte sein, die in diesem Jahr aus der Gaißau kommt und am Dienstag (12.11.) von der Salzburger Berufsfeuerwehr und dem Salzburger Gartenamt geschnitten, transportiert und gegen 16 Uhr am Residenzplatz aufgestellt wird.

Eröffnung am 21. November um 10 Uhr

Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz zählt zu den ältesten und traditionsreichsten Adventsmärkten der Welt. Die Ursprünge des ehemaligen "Tandlmarkts" reichen bis in das Jahr 1491 zurück. Am Donnerstag, dem 21. November, um 10 Uhr öffnet der Adventmarkt erstmals in diesem Jahr seine Pforten für die Besucher. Die offizielle Eröffnung des 46. Salzburger Christkindlmarktes mit Vertretern aus Politik, Kirche und Wirtschaft sowie die glanzvolle Illuminierung der 100-jährigen Fichte aus der Gaißau folgt dann um 18 Uhr. Geöffnet ist der Salzburger Christkindlmarkt täglich bis einschließlich 26. Dezember.

Einer der schönsten Märkte in Europa

Der Salzburger Christkindlmarkt, der im vergangenen Jahr von der renommierten britischen Tageszeitung "The Times" zu einem der schönsten Märkte in ganz Europa gekürt wurde, bietet seinen Gästen eine einzigartige Stimmung, kulinarische Schmankerl aus der Region, handgefertigte Produkte und viele weihnachtliche Geschenkideen. Darüber hinaus bietet der Markt ein umfangreiches und vielfältiges Veranstaltungsprogramm, wie das traditionelle Turmblasen, tägliche Chorkonzerte, Krampus- und Perchtenläufe sowie die Auftritte des Salzburger Christkindes mit seinen vier Engerl.

Am beliebtesten ist der Salzburger Christkindlmarkt, der im gesamten Bereich am Dom- und Residenzplatz barrierefrei besuchbar ist, beim heimischen Publikum. Etwa 70 Prozent der rund eine Million Besucher kommen aus der näheren Umgebung von Salzburg und den angrenzenden Bundesländern. Viele Salzburger besuchen den Christkindlmarkt mehrmals und nutzen ihn als zentralen Treffpunkt mit Freunden in der Altstadt. Sie kennen die einzelnen Verkaufsstände und deren Produkte schon seit ihrer Kindheit.



Wichtige Termine am Salzburger Christkindlmarkt:

Donnerstag, 21.11., 10 Uhr: Der Salzburger Christkindlmarkt öffnet seine Tore für die Besucher

Donnerstag, 21.11., 18 Uhr: Offizielle Eröffnung des 46. Salzburger Christkindlmarktes am Dom- und Residenzplatz

Sonntag, 1.12., 16 Uhr: Vorstellung des neuen Salzburger Christkinds und den vier Engerln

Donnerstag, 5.12., 18:30: Lauf der Krampusse

Freitag, 6.12., 15:30: Besuch vom Nikolaus und Kinderkrampus

Samstag, 21.12., 19:00: Großer traditioneller Perchtenlauf

Täglich: Chöre am Markt, Krippenausstellung, Lebkuchenbacken, geführte Weihnachtstouren

Jeweils am Dienstag: Sing mit! Freies Chorsingen

Jeweils am Mittwoch: Auftritte der jungen Turmbläser und des Salzburger Christkindes, Kinderlesung

Jeweils am Donnerstag: Traditionelles Salzburger Turmblasen

Jeweils am Donnerstag im Advent: Sonderführungen im DomQuartier Salzburg

Jeweils am Freitag: Kinderchöre singen vor dem Dom

Jeweils am Samstag: Traditionelles Salzburger Turmblasen

Jeweils an den Adventssonntagen: Auftritt des Salzburger Christkindes und seinen vier Engerl

Alle Termine und Details unter: www.christkindlmarkt.co.at



Quelle: SN