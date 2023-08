Am Zeitplan für die Tunnelsanierung auf der A10 zwischen Golling und Werfen wird nicht gerüttelt

Zwischen der Asfinag und Unternehmern fand ein Krisengespräch statt. Der Zeitplan für die Großbaustelle bleibt aber unverändert. Snow Space Salzburg will nach den ersten, starken Wochenenden im Winter eine (Zwischen-)Bilanz ziehen. "Wir bleiben im Gespräch", heißt es.

Seilbahnunternehmer innergebirg hatten Alarm geschlagen: Die geplante Tunnelsanierung auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Golling und Werfen, mit der die Asfinag im September starten will, werde dem Tourismus und der Wirtschaft generell extrem schaden. Es geht vor allem um die Dauer der Bauarbeiten: Die Fertigstellung ist erst im Juni 2025 vorgesehen. Am Dienstag fand ein Krisengespräch statt - zwischen der Asfinag und Unternehmern. Das Ergebnis: Am Zeitplan für das Projekt wird nicht gerüttelt. "Wir bleiben auf Kurs", heißt es bei der Asfinag.

Erste Zwischenbilanz nach den ersten Wochenenden im Winter

Wolfgang Hettegger, Chef von Snow Space Salzburg, spricht von einem "Gespräch auf Augenhöhe. Wir haben der Asfinag unsere Sorgen und Ängste mitgeteilt und die Asfinag hat uns ihre Argumente erklärt. Es schaut so aus, als wäre die geplante Variante alternativlos." Hettegger will aber am Ball bleiben: "Wir haben vereinbart, dass wir uns die ersten, starken Wochenenden in der Wintersaison 2023/24 anschauen und dann noch einmal reden. Wir bleiben im Austausch."

Die Arbeiten ruhen von Juli bis September 2024

Es geht um die Generalsanierung von Ofenauer- und Hiefler-Tunnel sowie der Tunnelkette Werfen (Brentenberg, Zetzenberg, Helbersberg), die in den 1970er-Jahren errichtet wurden. Seit September 2022 erneuert die Asfinag die elektrische Sicherheitstechnik. Die zweite Bauphase läuft von Mitte September 2023 bis Juni 2024, wobei jeweils eine Tunnelröhre gesperrt ist und in der zweiten Röhre Gegenverkehr herrscht. Aufgrund der starken Verkehrsbelastung im Sommer ruhen die Arbeiten im 14 Kilometer langen Abschnitt von Juli bis September 2024. In diesem Zeitfenster stehen beide Tunnelröhren uneingeschränkt zur Verfügung. Dann startet die dritte Bauphase - wieder mit der Sperre jeweils einer Tunnelröhre. Die geplante Verkehrsfreigabe erfolgt im Juni 2025.



Hightech-Mikrofone erkennen Gefahrengeräusche

Die Palette der Arbeiten ist lang: Sie reicht von der Erneuerung der Fahrbahnen und Sanierung der Innenschalen über die Sanierung der Fluchtwege und Querschläge sowie die Installierung einer innovativen Tunnel-LED-Beleuchtung. Weiters ist geplant, die Löschwasserversorgung komplett zu erneuern - inklusive dreier neuer Löschwasserbehälter. Völlig neu ist auch die Implementierung eines akustischen Tunnel-Monitorings: Hightech-Mikrofone sollen automatisch ungewöhnliche Geräusche (Reifenquietschen, Glassplittern, Schreie, Anprallgeräusche) erkennen und bei Gefahrenerkennung eine Tunnelsperre auslösen. Die Kosten der dringend nötigen Generalsanierung laut Asfinag: 265 Mill. Euro.



Baustellenstopp im Winter "ist technisch nicht machbar"

Die Asfinag spricht von einem "optimierten Kompromiss" zwischen möglichst kompakter (Netto-)Gesamtbauzeit und möglichst geringer Verkehrsbeeinträchtigung. Die tiefgreifenden Tunnelsanierungen seien nur in Form einer Gegenverkehrsführung (je eine Fahrbahn pro Richtung im Tunnel) möglich. Aus Gründen der Tunnelsicherheit sei dies bei dem hohen sommerlichen Verkehrsaufkommen rechtlich nicht zulässig. Im Gegensatz zum Winter, wo das Verkehrsaufkommen erheblich geringer sei. "Eine Umsetzung in mehreren kurzen Bauetappen (mit Pausen im Winter) würde infolge der jeweiligen notwendigen mehrwöchigen Wiederinbetriebsetzungsphasen der Tunnel vor Verkehrsfreigaben die möglichen eigentlichen Bauphasen auf einen völlig unzureichenden Zeitraum reduzieren bzw. die Gesamtbauzeit auf viele Jahre ausdehnen. Ein Baustellenstopp in den Wintermonaten ist somit technisch nicht machbar."

"Alte Technik ist am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt"

Kann die Baustelle ab Juni 2024 für zwei Jahre pausieren, während der eine weitgehend ungestörte vierspurige Befahrung der Tauernautobahn im Streckenabschnitt gewährleistet ist? Die Asfinag sagt Nein: "Eine solche Verzögerung in der Projektabwicklung ist nicht zulässig, da die alte Betriebs- und Sicherheitstechnik am Ende ihrer Nutzungsdauer ist. Neben der Gefahr von Anlagenausfällen und dadurch bedingten möglichen Totalsperren der Autobahn ist der Betrieb von nur teilsanierten inhomogenen Anlagen schwierig und für längere Zeit nicht möglich. Dieses Sicherheitsrisiko kann nur durch die geplante Sanierungsmaßnahme und deren zeitliche Abfolge vermieden werden."

Bürgermeister Stock: "Jetzt ist der Zug abgefahren"

Auch Bürgermeister Hubert Stock (ÖVP) aus Werfen kann - schweren Herzens - mit der Situation leben: "Es ist lange verhandelt worden. Jetzt ist der Zug abgefahren." Stock spricht in Zusammenhang mit dem Projekt von der bestmöglichen Lösung, zu der es keine praktikablen Alternativen gebe: "Wir haben alle Alternativen durchgespielt - es funktioniert aber keine besser."