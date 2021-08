Amokfahrt mit 190 km/h: Oberpinzgauer zu Haftstrafe verurteilt

Der 28-Jährige flüchtete am 23. Juni mit seinem Wagen vor der Polizei. Zwei Beamte mussten sich mit einem Sprung zur Seite retten. Der Mann hatte keinen Führerschein und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

"Diese Fahrt hätte das Ende Ihres Lebens sein können", sagte Richterin Ilona Schalwich-Mózes am Dienstag zum Angeklagten. Vor ihr im Saal des Landesgerichts saß ein 28-Jähriger. Er war laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft am 23. Juni im Oberpinzgau mit seinem Auto auf regennasser Fahrbahn mit bis zu 190 km/h geflüchtet, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Lenker besaß keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Alkohol, Cannabis und Amphetaminen.

Der Mann durchbrach eine Straßensperre der Polizei, wobei sich zwei Beamte mit einem Sprung zur Seite retten mussten, um nicht vom Wagen erfasst zu werden. In einem Waldstück bei Stuhlfelden ließ der 28-Jährige das Auto stehen und flüchtete zu Fuß. Kurz vor Mitternacht stellte er sich in Mittersill der Polizei. Über den mehrfach Vorbestraften wurde tags darauf Untersuchungshaft verhängt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Oberpinzgauer Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit vor. Die Richterin sprach in der Verhandlung von einer regelrechten Amokfahrt, die er gesetzt habe.

"Das war ein richtiger Schmarrn, was er da gemacht hat", sagte Kurt Jelinek, der Verteidiger des Angeklagten. Sein Mandant bedaure den Vorfall. "Er hat das Haftübel erstmals zu spüren bekommen. Das hat auch wirklich Wirkung gezeigt." Der 28-Jährige entschuldigte sich. "Ich bin einfach froh, dass keiner zu Schaden gekommen ist."

"Ich hätte Sie jetzt gern noch karnifelt mit Ihrem beschönigenden Geständnis", sagte Schalwich-Mózes. "Sie und Führerschein, das wird auch ein Kapitel sein, das jetzt einmal für längere Zeit gelaufen ist."

Verteidiger Jelinek plädierte zumindest auf eine teilbedingte Strafe, sodass der 28-Jährige noch am Dienstag als freier Mann zu seiner Lebensgefährtin und dem kleinen Sohn zurückkönne.

Dem kam Schalwich-Mózes nicht nach. Sie verurteilte den 28-Jährigen nicht rechtskräftig zu zwölf Monaten Haft, drei davon unbedingt. "Ein bisschen denkt er noch darüber nach", sagte die Richterin. "Sie müssen jetzt wirklich der Vater und der Lebensgefährte sein, den man sich wünscht."