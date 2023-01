Amtsleitung und Bauamt in Dorfbeuern in Frauenhand

Mit Barbara Frohnwieser als neue Amtsleiterin und Sabrina Rosenegger als neue Leiterin des Bauamtes geht die Gemeinde Dorfbeuern ins Jahr 2023.

Die Bestellung vor dem Jahreswechsel in der Gemeindevertretung war einstimmig. Der bisherige Amtsleiter, Johann Huber, wird im Laufe des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand wechseln.

Neue Amtsleiterin zuletzt im Magistrat tätig

Die gebürtige Steirerin Barbara Frohnwieser (45) schloss ihr Masterstudium für Leadership und Gesundheitswesen an der PMU in Salzburg erfolgreich ab und absolvierte auch die Grundausbildung für öffentlich Bedienstete am Magistrat Salzburg. Zuletzt war sie als Seniorenbeauftragte für den Magistrat tätig, davor als Hausleiterin eines Seniorenwohnhauses ...