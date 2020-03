An der Musikmittelschule in Henndorf läuft ein Ideenwettbewerb, um auch in Coronazeiten Optimismus und Gemeinschaftsgefühl zu verbreiten.

Die erste Lernwoche zu Hause ist geschafft. Langsam spielt sich sowohl daheim als auch in den Schulen der neue Arbeitsalltag ein. "Wir haben mittlerweile alle Arbeitsaufträge für die Schüler auf der Homepage für jede Klasse verlinkt", sagt Claudia Wintersteller, Leiterin ...