An der Salzach in der Stadt Salzburg hat sich das Müllproblem verlagert

Michael Wanner, Leiter der städtischen Bauregie, ist verärgert: "Die Mistkübel sind so gut wie leer. Die Leute lassen den Dreck auf der Straße und auf der Wiese am Ufer liegen." Die Müllsünder seien nicht nur Jugendliche, sagt er.

Bierdosen, Getränkekartons, PET-Flaschen, Plastikbecher, Glasscherben und Essensverpackungen. Die Salzachufer in der Salzburger Altstadt glichen am frühen Sonntagmorgen einer Müllmeile. Der warme Sommerabend hatte viele Menschen in die Stadt gelockt, bis nach Mitternacht herrschte reges Treiben. Vor allem an der Mauer entlang des Radweges am rechten Salzachufer und auf der Böschung blieben die Hinterlassenschaften liegen.

Die Zahl der Müllkübel wurde verdoppelt

