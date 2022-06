An dieser Salzburger Schule kochen die Schülerinnen ihr Mittagessen selbst

Damit sticht das Poly Bischofshofen unter vielen Schulen hervor: Vom Gemüseschälen bis zum Abwasch ist das Schulessen hier Teil des Unterrichts.

Während Leonie, Stella und Nazar Bananen und Äpfel für den Obstsalat klein schneiden, stehen ihre Mitschülerinnen Kiana und Natalie an der Kippbratpfanne. Sie werden in Kürze die Fleischlaiberl für die Burger braten, die heute auf der Speisekarte stehen. In der Polytechnischen Schule Bischofshofen wird das von Montag bis Donnerstag angebotene Mittagessen zumindest zum Teil vor Ort zubereitet. Das Besondere daran: Die Schülerinnen und Schüler kochen im Rahmen der Fachpraxis selbst. Weil dafür nur eine begrenzte Stundenanzahl zur Verfügung steht, können sie nur an zwei Wochentagen kochen. An zwei weiteren Tagen wird das Essen von Pro Mente geliefert.

Diese Art der Essenszubereitung erfordere von den Lehrkräften Idealismus, sagt Direktorin Elisabeth Saller. Möglich ist das nur, weil die Schule nur 68 Schüler hat. Etwa jeder zweite sowie einige Lehrer melden sich regelmäßig zum Essen an. Den Einkauf erledigen die Fachlehrerinnen oft in ihrer Freizeit.

Dass sich der Aufwand lohnt, davon ist Fachkundelehrerin Julia Auer überzeugt. Denn für ihre Schülerinnen und Schüler erschließt sich damit zum Teil eine ganz neue Welt. "Einmal hatte ich einen Schüler, der ein Ei - mit Schale - in den Mixer gegeben hat. Seine Erklärung war, dass im Rezept ja gestanden sei: ein ganzes Ei", berichtet die Lehrerin.

Auch wenn die Schüler beim Speiseplan mitreden dürfen: Speisen, die schwieriger oder aufwendiger sind, kommen erst im Lauf des Schuljahrs - mit steigender Küchenerfahrung der Schüler - auf den Teller. Das gilt etwa für Wiener Schnitzel oder Palatschinken. Und: Auch weniger Beliebtes wie Gemüsestrudel wird gekocht. Denn oft seien die Kinder dann überrascht vom Ergebnis. Julia Auer erinnert sich an eine Schülerin, die total erstaunt war, wie einfach sich frisches Kartoffelpüree herstellen lässt und wie gut ihr das geschmeckt hat. "Bis dahin kannte sie nur das Püree aus dem Packerl."

Der Speiseplan und mögliche Verbesserungsvorschläge sind Themen, mit denen sich auch AVOS-Diätologe Mario Proske beschäftigt. Er berät Seniorenwohnheime, die für Schulen und zum Teil auch Kindergärten kochen. "Zu uns kommen in erster Linie Einrichtungen, die sich schon vorher Gedanken über gesunde und ausgewogene Ernährung gemacht haben und denen es ein Anliegen ist, sich noch weiter zu verbessern", sagt er. Einerseits gehe es dabei um die Speisen an sich, andererseits aber auch um deren Zubereitung bzw. Zutaten. Nach einer Speiseplanüberarbeitung stehen meist weniger Fleischgerichte auf der Tagesordnung. Dafür werden mehr Hülsenfrüchte und ein Vollkornanteil integriert. Statt Schinkenfleckerl mit Salat gibt es etwa Nudelauflauf (mit 25 Prozent Vollkornanteil) mit Zucchini, Tomatensauce und Linsensalat.

Woher Schulen ihr Mittagessen beziehen, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Wo nicht selbst gekocht wird, sind es meist Seniorenheime oder Kindergärten, die für die Schulen mitkochen und das Essen warm anliefern. Die Zahl der Gasthäuser als Lieferanten sei in den vergangenen zehn Jahren stark zurückgegangen, heißt es aus der Bildungsdirektion. Der Grund: Die Anforderungen an das Schulessen seien so hoch, dass der Aufwand für die meisten Gasthäuser zu groß sei. Ob das Schulessen die Anforderungen erfülle, werde jährlich überprüft. Zudem stehe den Schulen ein Fragebogen für Eltern und Kinder zur Verfügung, mit dem sie das Schulessen einer Evaluation unterziehen können. Negative Rückmeldungen gebe es keine, wenn, dann kämen Verbesserungswünsche wie mehr Auswahlmöglichkeiten, berichtet Birgit Heinrich aus der Bildungsdirektion.

Ruhig geworden ist es um die einst hitzige Diskussion über das Tiefkühlessen aus Niederösterreich, mit dem ein Großteil der Pflichtschulen in der Stadt Salzburg beliefert wird. Rund 2000 Schüler werden damit regelmäßig versorgt. "Es läuft klaglos", sagt Amtsleiterin Jutta Kodat. Sie betont, dass der Produzent, die Firma Gourmet, mit Ernährungswissenschaftern arbeite, mehrfach ausgezeichnet sei und zudem den Bioanteil transparent ausweise. Ein Teil der Salzburger Pflichtschüler - rund 500 - erhalte frisch gekochte Mahlzeiten. Das Essen kommt aus der Schulküche des Bildungscampus Gnigl sowie aus den Horten in Taxham und Parsch sowie aus dem Seniorenheim Itzling. Täglich frisch gekocht wird an den Landesberufsschulen und den landwirtschaftlichen Fachschulen.

Bei der Produktion der Burger an der Polytechnischen Schule Bischofshofen läuft unterdessen alles wie am Schnürchen. Exakt 100 Minuten haben die Jugendlichen Zeit, um alles fix und fertig zuzubereiten. Die Pommes frites, die an dem Tag ausnahmsweise aus der Packung kommen, sind im Rohr, und die Burgerweckerl warten darauf, belegt zu werden.

Daten & Fakten

Schulessen in Salzburg

Aktuell sind in Salzburg 9553 Schülerinnen und Schüler unter 15 Jahren für schulische Nachmittagsbetreuung angemeldet. Wie viele davon auch ein von der Schule angebotenes Essen konsumieren, ist nicht bekannt. Der Anteil dürfte aber bei mehr als 90 Prozent liegen. Zum Vergleich: 2022 jener 2220 Kinder, die nachmittags etwa in einem Hort betreut werden, gehen dort auch essen.

Zuständig für das Essen in der schulischen Nachmittagsbetreuung sind die Schulerhalter - an den Pflichtschulen also die Gemeinden bzw. die Städte. Je nach Größenordnung des Auftrags entscheiden entweder Bürgermeister oder Bürgermeisterin, Gemeindevorstehung oder Gemeindevertretung über die Vergabe. Zeitliche Einschränkungen in Bezug auf die Laufzeit gibt es keine.

Etwa 90 Prozent der Schulen setzen beim Essen auf einen Zulieferer. Das kann das örtliche Seniorenheim, ein Kindergarten, ein Gasthaus oder auch ein Essenslieferant mit Tiefkühlkost sein. Nur rund zehn Prozent der Schulen, die ein Mittagessen anbieten, kochen vor Ort frisch.