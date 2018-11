An dieser Salzburger Schule zählt das Vertrauen in die Schüler

Mit der Pädagogik von Maria Montessori bis zur Matura. Das MORG in Grödig feiert Jubiläum und die Eröffnung der neuen Schulräume.

Manche Schüler sitzen mit ihren Heften und Büchern in einer der Sitznischen an der Wand und lernen, andere haben sich in Gruppen in eine der Holzkojen zurückgezogen und arbeiten konzentriert an ihren Aufgaben. Im neuen Freiarbeitsbereich des Montessori-Oberstufenrealgymnasiums (MORG) in Grödig herrscht eine angenehm ruhige Atmosphäre. Rund um dieses Herzstück der Schule sind die acht Klassenzimmer angeordnet. Für je sechs Lehrer wurden eigene Büros geschaffen.