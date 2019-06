An fast der Hälfte der Unfälle beteiligt: Polizei kontrollierte in der Stadt Salzburg Radfahrer

Die Verkehrspolizei will nach einer Unfallhäufung genauer hinschauen.

"Wir haben eine große Schwerpunktaktion angeordnet, weil der Anteil der Fahrräder an Unfällen mit Verletzungen gestiegen ist", sagt ein Polizist zu einer Radfahrerin, die er am Ende des Salzachgässchens am Franz-Josef-Kai zur Kontrolle bittet. Es hat 33 Grad im Schatten. Die Radfahrer bewahren kühlen Kopf und lassen Identitätskontrolle, die Begutachtung ihrer Räder und den Alkovortest geduldig über sich ergehen. "Ich habe das schon öfter mitbekommen, dass am Radweg kontrolliert wird. Ich finde das gut, weil in Salzburg sehr viele Radfahrer unterwegs sind", sagt etwa Sarah Hofer, die mit einer Freundin in die Kontrolle geraten ist.

Die Beamten sehen die Maßnahme auch als Prävention. "Wir hoffen, dass wir die Unfallrate damit senken können", sagt Fahrradpolizist Wolfgang Prenninger. Bei den ca. 2900 Verkehrsunfällen mit Verletzungen im Bundesland 2018 waren in mehr als 30 Prozent der Fälle Fahrradfahrer involviert, sagt Friedrich Schmidhuber, Leiter der Verkehrspolizei. In der Stadt Salzburg liege die Quote bei 45 Prozent. "Weil der Verkehrsanteil der Radfahrer in der Stadt viel höher ist als am Land", erklärt Schmidhuber. In den vergangenen Jahren sei der Radanteil in der Unfallstatistik um fünf bis zehn Prozentpunkte gestiegen. Häufige Ursachen seien Vorrangverletzungen. Die Polizei will wegen der Häufung nun genauer hinschauen. "Wir werden das sicher wiederholen."

Quelle: SN