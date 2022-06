An Radständer angeleinte Huskys gerettet

Ein slowakischer Bettler hängte seine zwei Hunde stundenlang an einem Fahrradständer an. Um mit seinem Freund einkaufen zu gehen, wie er sagte.

Tierschützer und die Polizei haben sechs Huskys, die von bettelnden Roma als Masche eingesetzt wurden, in ihre Obhut genommen. Vier Hunde übernahm der Verein RespekTiere, zwei Hunde wurden von Polizeibeamten als "Fundsache" beschlagnahmt.

Die Tiere waren Passanten aufgefallen, als sie herrenlos und angeleint an einen Fahrradständer beim Max-Ott-Platz am Boden lagen. Im Polizeibericht schildern Mitarbeiter und Kunden einer vor Ort befindlichen Bank die Umstände. Demnach haben die Tiere mindestens zwei Stunden in der Zwangslage verbracht. Ein Zeuge beobachtete, ...