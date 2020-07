Der tödliche Unfall in der Eisriesenwelt in Werfen beschäftigt die Betreiber der heimischen Klammen. Negative Auswirkungen auf ihr Geschäft erwarten sie nicht. Viel Geld fließt in die Sicherheit.

SN/Andreas Kolarik Die Schutzbauten in der Liechtensteinklamm wurden massiv erweitert.