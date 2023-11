Andreas Döllerer ist der neueste 5-Hauben-Koch

Der neue Gault&Millau-Restaurantführer ist erschienen und weist innerhalb des Bezirks elf Restaurants mit einer oder mehr Hauben auf.

Andreas Döllerer ist einer von lediglich acht Köchen mit fünf Hauben in Österreich.

Andreas Döllerer, der kulinarische Strippenzieher hinter Döllerers Genießerrestaurant und dem Döllerer Wirtshaus, ist zwar kein neuer Star am Köche-Himmel, mit der Verleihung der seltenen fünften Haube durch die anonymen Tester des Guide Gault&Millau ist der Gollinger Spitzenkoch nun aber endgültig in den Olymp der europäischen Gourmetszene aufgestiegen. Mit 19 von 20 möglichen Punkten gehört Döllerers Genießerrestaurant österreichweit - nur acht Restaurants tragen fünf Hauben - zu den absoluten Top-Adressen der gehobenen Küche "Die fünfte Haube ist auch ein Ritterschlag für all unsere regionalen Bauern und Manufakturen. Denn sie unterstreicht, dass wir allerhöchste Qualität nicht nur mit internationalen Luxusspezialitäten, sondern auch mit heimischen Produkten erreichen können", unterstreicht Döllerer die Bedeutung heimischer Produkte. Auch sein Zweit-Projekt "Döllerers Wirtshaus" erhielt mit 14,5 Punkten eine zweite Haube.

Das Winterstellgut in Annaberg ist laut Gault&Millau die zweitbeste Adresse im Tennengau. Drei Hauben (15,5 Punkte) hat der Restaurantführer dem Annaberger Restaurant-Gestüt verliehen.

Zwei Hauben wurden neben Döllerers Wirtshaus dem Kellerbauer in Bad Vigaun verliehen (14,5 Punkte), dem Restaurant Langwies (13 Punkte), welches sich ebenfalls in Bad Vigaun befindet und dem Halleiner Restaurant Toro Toro (14 Punkte).

Über eine Haube dürfen sich die Halleiner Restaurants Genusskrämerei (12 Punkte) und der Hohlwegwirt (12 Punkte) freuen. Selbiges gilt für das Gasthaus Adler (12,5 Punkte) in Golling, sowie den Kuchler Jadorferwirt (12 Punkte) und den Sagwirt (11,5 Punkte) aus Krispl-Gaißau.

"Koch des Jahres" schickt nette Grüße

Alain Weissgerber, der Küchenchef des Restaurants Taubenkobel im burgenländischen Schützen am Neusiedlersee, erhielt von Gault&Millau die Auszeichnung "Koch des Jahres 2023". Unter Star-Köchen kennt man sich. Weissgerber schickt Grüße in den Tennengau: "Es ist eine große Ehre und Verdienst, wenn man fünf Hauben erhält, und es freut uns sehr Familie Döllerer im '5 Hauben Olymp' willkommen heißen zu dürfen! Wir schätzen die Familie und den Betrieb sehr und freuen uns riesig für Andreas Döllerer und sein Team!"