Angehörige müssen Pflege mehr privat organisieren

Die Arbeiterkammer hat zum ersten Informationsabend zum Thema Pflege daheim in die Halleiner Salzberghalle eingeladen. Zwischen Angebotsbroschüren und Realität gibt es große Unterschiede.

Schlaganfälle, Behinderungen oder längere Krankheiten stellen die Betroffenen und ihre Angehörigen vor große Herausforderungen. Nach dem ersten Schrecken beginnen meist die Vorbereitungen für das Leben nach dem Krankenhausaufenthalt. Verschiedene mobile Hilfsdienste bieten ihre Unterstützung für das Leben in den eigenen vier Wänden an. Je nach Schwere werden die Betroffenen in Pflegestufen von 1 bis 7 eingeteilt. Pflegegeld wird gewährt, wenn der Pflegebedarf pro Monat mehr als 65 Stunden ausmacht. Ist der Pflegebedarf höher, wird die pflegebedürftige Person einer höheren Stufe zugeordnet.

Viele Fragen rund um Pflege und Betreuung

"Die Anträge sind für Betroffene eine Riesenherausforderung. Wir klären unsere Mitglieder über Möglichkeiten, Rechte und Ansprüche auf", sagt Salzburgs AK-Expertin Ingrid van Tijn. Die Leiterin der Ressorts Sozial- und Gesundheitspolitik und ihr Team haben unlängst zum ersten Informationsabend in die Halleiner Salzberghalle eingeladen. Da versuchten Expertinnen und Experten der AK, der Salzburger Pflegeberatung, der regionalen mobilen Dienste und der Notariatskammer Salzburg, so weit wie möglich Fragen rund um Pflege und Betreuung zu beantworten.

Hausherr und Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) war unter den Gästen: "Pflege betrifft uns alle. Wir sollten uns vorher darum kümmern, denn wenn sie gebraucht wird, ist es meist zu spät."

Rechtzeitig vorsorgen

Die Stadt Hallein betreibt ein Seniorenwohnheim. Es wird vom Roten Kreuz betrieben. Wegen Personalmangels sind nur rund 80 Betten belegt. Der Rest der 144-Betten-Einrichtung steht leer. "Das ist eine menschliche Katastrophe. Leute kommen zu mir in die Sprechstunden, die völlig verzweifelt sind. Sie müssen Angehörige plötzlich pflegen und finden keine Heimplätze. Auch für die Stadt Hallein ist es eine Katastrophe, weil ein Drittel der Einnahmen fehlt und das Heim ein Defizit von einer Million Euro pro Jahr verursacht", sagt Stangassinger.

Auch der Halleiner Notar Thomas Schatzl rät zur Vorsorge: " Es sollten rechtzeitig eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht erstellt werden." Bei der Vorsorgevollmacht wird eine Person bevollmächtigt, Rechtsgeschäfte abzuschließen. Damit können die Rechte gewahrt werden, wenn der Besitzer entscheidungsunfähig ist. Die Patientenverfügung macht es einfacher, medizinische Entscheidungen zu treffen, wenn man es selbst nicht mehr kann.

Pflege muss in Zukunft mehr privat organisiert werden

"Die öffentliche Pflege wird weniger werden. In Zukunft muss sie wieder mehr privat organisiert werden", sagt Verena Kocher von den Community Nurses in Hallein. Daher setzen die Community Nurses des Diakoniewerkes auf Gesundheitsförderung. Seit dem Vorjahr bieten die Pflegeexpertinnenen und -experten präventive Hausbesuche an. Bei diesen Besuchen machen die Nurses auf Stolperfallen aufmerksam. "Mit kleinen Hilfsmitteln kann vieles gemacht werden", sagt Kocher. Die Nurses bieten auch gesellige Spielenachmittage und ein Monatscafé an. "Da haben sich schon Freundschaften unter alleinstehenden Frauen entwickelt", sagt Kocher.

Leistbare und stundenweise Betreuung für daheim

Unter den Zuhörerinnen und Zuhörern waren auch die Halleinerinnen Sonja Therrisch und ihre Mutter Christel Zimmermann. Sie wollten sich über alle Möglichkeiten informieren. "Die Beratung ist gut, hat mir aber wenig Neues gebracht, weil ich meinen Mann schon gepflegt habe", sagt Zimmermann. Auch die Eltern von schwerstbehinderten 18-jährigen Zwillingstöchtern (Name der Redaktion bekannt) wollten sich informieren. Beide sind berufstätig und arbeiten je 30 Stunden in der Woche. Der Vater der Mädchen kann Teile seiner Tätigkeit auch im Homeoffice erledigen. 16 Jahre lang war die Mutter nur daheim und betreute ihre schwerstbehinderten und ihre drei gesunden Kinder. Bis Schulschluss gehen die Zwillinge noch in die Schule. "Danach fühlt sich niemand mehr zuständig", sagt die Mutter. Seit dem Vorjahr suchen sie einen Platz in einer Tagesbetreuungsstätte. Da sie von sämtlichen Einrichtungen in der gesamten Region nur Absagen bekommen haben, suchen die Eltern nun dringend eine leistbare Betreuung zu Hause. "Wir bekommen 1700 Euro Pflegegeld pro Tochter, davon muss alles bezahlt werden. Eine 24-Stunden-Betreuung können wir uns nicht leisten", sagt die Tennengauerin.

Pflegenotstand macht sich bemerkbar

Nun hoffen die Eltern, jemanden für eine stundenweise Betreuung zu Hause zu finden. Während des AK-Informationsabends fragten sie bei den anwesenden Hilfsdiensten um Unterstützung an. "Die Volkshilfe und die Diakonie haben unsere Telefonnummer nicht einmal aufgeschrieben, weil sie niemanden haben, der die Betreuung übernehmen könnte", sagt die Mutter. Die Broschüren der verschiedenen Hilfsdienste und Einrichtungen versprechen Hilfe: "Da hatten wir viel Hoffnung. Aber es gab nur Absagen. Bei uns bekommt der Pflegenotstand ein Gesicht", sagen die Eltern.