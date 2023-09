Angeklagter in Salzburger Vergewaltigungsprozess geständig: bedingte Haft- plus unbedingte Geldstrafe

Weil er Ende September 2021 an einer Frau bei einem Besuch in ihrer Wohnung gegen ihren Willen bzw. gewaltsam eine dem Beischlaf gleichzusetzende Handlung durchgeführt hatte, stand am Mittwoch eine 47-jähriger Invaliditätspensionist vor einem Salzburger Schöffensenat.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Der Vergewaltigungsprozess fand am Salzburger Landesgericht statt.