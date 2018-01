Angespannte Lawinensituation in Salzburg.

Der Lawinenwarndienst sieht für das Bundesland einen "angespannten Dreier". Die Tauernautobahn war zwischenzeitlich wegen hängengebliebener Fahrzeuge gesperrt. Zwei Bundesstraßen sind wegen Lawinengefahr nicht befahrbar.

SN/ff zell am see

In Salzburg ist die Lawinengefahr am Freitag zwar nicht mehr groß (Stufe vier der fünfstufigen Skala), aber immer noch erheblich (Stufe drei) gewesen. Laut Lawinenwarndienst herrschte oberhalb der Waldgrenze mit zunehmender Seehöhe ein "angespannter 3er". Wegen Lawinengefahr gesperrt war am Vormittag noch die B99 zwischen Obertauern und Tweng sowie die B164 zwischen Hinterthal und Dienten.

Die neuerliche Neuschneemenge von rund 30 Zentimetern und der kammnahe Triebschnee, der sich durch den Wind gebildet hat, sorgt weiterhin für eine angespannte Situation. "Schneebretter können im Steilen bereits bei geringer Belastung ausgelöst werden. Triebschnee meiden, defensive Tourenauswahl und kluge Linien sind ab der Waldgrenze aufwärts wichtig", hieß es im Lawinenlagebericht des Salzburger Lawinenwarndienstes. Auch die Naturfreunde in Salzburg warnen vor Lawinen. "Für die kommenden Tage sollte auf defensives und gut überlegtes Verhalten im freien Gelände geachtet werden, warnen die Naturfreunde Salzburg", heißt es in einer Aussendung.

Schneekettenplicht und Straßensperren

Auf einigen Gebirgsstraßen galt nach wie vor Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge, wie auf der B164 über den Filzensattel, der B165 zwischen Gerlospass und Wald im Pinzgau, der Gerlos Alpenstraße zwischen Krimmler Wasserfälle und Gerlospass, der Gaisbergstraße (L108) ab der Zistel und auf der Rauriser Höhe (L112). Wegen Lawinengefahr gesperrt war auch noch die Muhrer Landesstraße zwischen Muhr und Hintermuhr im Lungau. Eine Übersicht gibt es hier beim Land Salzburg.

Die überwiegend erhebliche Lawinengefahr in Salzburgs wird dem Lawinenwarndienst zufolge auch noch am Samstag und Sonntag anhalten, aufgrund des wiederholten Windeinflusses in Kombination mit etwas Neuschnee. "Die Möglichkeiten für Wintersportler bleiben damit am Wochenende eingeschränkt." Stabilere Verhältnisse soll es spätestens ab Mitte nächster Woche geben.

Unfall auf der Tauernautobahn

In der Nacht führten die Schneefälle bereits zu Turbulenzen auf der Tauernautobahn auch einen Unfall hat es gegeben. Eine 63-jährige Bosnierin hatte bei der Einhausung Flachau mit ihrem Pkw einen langsam fahrenden Sattelschlepper offenbar übersehen. Die Frau fuhr auf den vor ihr fahrenden Laster auf. Der Mann wurde schließlich im Lungau bei der Einhausung Oberweißburg aufgehalten. Die 63-jährige Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Das Rote Kreuz brachte sie in das Krankenhaus nach Schwarzach. Zum Zeitpunkt des Unfalls schneite es stark. Da im Unfallbereich auch einige andere Fahrzeuge hängen geblieben waren, wurde die Tauernautobahn von 2.50 Uhr bis 4.00 Uhr in Richtung Villach gesperrt.

Reisebus von Gleisen der Pinzgaubahn geborgen

Zu einem Bergeeinsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Zell am See kurz vor 8.00 Uhr morgens ausrücken. Ein Reisebus hatte sich bei Schüttdorf festgefahren und blieb auf den Gleisen der Pinzgaubahn stecken. Die Einsatzkräfte zogen den Bus mit der Seilwinde von den Schienen.

SN/APA Warnstufen der Lawinengefahr.

