Angriff in den ÖFB-Jugendregionalligen

Die Akademieteams des FC Pinzgau sammeln bundesweit wertvolle Erfahrungen.

In der Pilotsaison 2023/24 tragen die ÖFB-Nachwuchsleistungszentren eine Jugendregionalliga (U16 und U18) aus, in der Folgesaison wird es zudem eine U15-Liga geben. Die Akademieteams des FC Pinzgau greifen aktuell gegen Vereine wie diese an: GAK, SKN St. Pölten, First Vienna FC, FAC Wien, Kapfenberger SV , DSV Leoben oder TSV Hartberg. "Das Niveau ist sehr hoch. Umso erfreulicher ist es, dass die U18 gleich beim ersten Spiel drei Punkte mitgenommen hat", sagt der sportliche Leiter Hannes Schützinger.

Am Samstag, 30. September, findet für die Jahrgänge 2007 bis 2010 (Burschen) bzw. 2008 bis 2011 (Mädchen) der nächste Sichtungstag in der SaalfeldenArena statt. Weiterer Termin für Burschen: Fr., 10. November.