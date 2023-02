Angriff mit Küchenmesser im AMS in Salzburg: Mann verletzte Polizistin an der Schulter

Ein 33-Jähriger zückte im AMS Salzburg ein Küchenmesser. Die Mitarbeiter alarmierten die Polizei. Bei der Festnahme wurde eine Polizistin verletzt.

Am Montagmorgen kam es im Arbeitsmarktservice in Salzburg zu einer Messerattacke. Ein 33-Jähriger zückte um kurz nach acht Uhr ein Küchenmesser im Eingangsbereich des Gebäudes und bedrohte damit zwei Mitarbeiterinnen am Informationsschalter. Eine Plexiglasscheibe zwischen den Beraterinnen und dem Angreifer dürfte Schlimmeres verhindert haben.

AMS-Mitarbeiter erleben regelmäßig Anfeindungen

Die AMS-Angestellten alarmierten sofort die Polizei. Die Beamten nahmen den Afghanen fest. Doch dieser setzte sich dagegen zur Wehr: Bei der Festnahme kam es zum Angriff auf eine ...