Angriffe auf Polizeibeamte häufen sich auch in Salzburg

Im Land Salzburg wurden im Vorjahr 69 Polizisten durch Fremdeinwirkung verletzt. Das sind um 20 Prozent mehr als 2014. Experten sehen einen sinkenden Respekt vor Amtspersonen.

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden gerät ein 29-jähriger Deutscher vor einem Nachtlokal in Wals-Siezenheim mit den Türstehern in Streit. Als die Polizei kommt, attackiert der überaus aggressive Mann eine Polizistin los und verletzt sie an der Hand. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray kann der 29-Jährige gebändigt werden.