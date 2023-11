Angst bei Kindern steigt: So bieten Schulen in Salzburg jetzt Hilfe an

Die vielen Krisen und schlechten Nachrichten zeigen bei jungen Menschen Wirkung. Ein Avos-Projekt für Suizidprävention an Schulen ist gefragt.

Ängstlichkeit hat bei jungen Menschen in den vergangenen Jahren zugenommen.

Die Skepsis sei am Anfang groß gewesen, sagt Ingrid Bogensperger, Direktorin der Mittelschule Radstadt. "Aber wir haben uns drüber getraut." Die Musikmittelschule ist eine von neun Schulen in Salzburg, die an dem Projekt Lebenswert teilnehmen. Das Programm für Suizidprävention wurde ...